В Житомирской области столкнулись две легковушки, пять человек погибли - ФОТО

В результате аварии погибли пять человек. Еще двое получили травмы и попали в больницу.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Каменка Олевского района после четырех часов вечера.

Спасатели установили на месте происшествия, что в результате столкновения двух легковых автомобилей "Suzuki" и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушки погибли на месте ДТП. При этом спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц разрешать боковые стойки в обоих автомобилей.

Только после того, как они сняли крышу, смогли извлечь двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которых госпитализировали в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы.

По данным ГосЧС, спасатели, применив гидравлический инструмент, также деблокировали троих погибших из искореженного Suzuki и двух погибших с ВАЗ-2109. Сейчас все остальные обстоятельства автопроисшествия продолжают устанавливать специалисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на улице Желярди произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей.