В Северной Корее создали новый вид войск

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Так, новый вид войск был представлен на военном параде в честь 105-й годовщины дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. При этом специальные тактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Такое создание новых сил направлено на противодействие операции Южной Кореи и США. Солдаты этих войск маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках, на головах - шлемы с приборами ночного видения и были вооружены новыми ружейными гранатометами.

В свою очередь командует специальными тактическими войсками, предположительно, генерал-полковник Ким Ен Бок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Республики Корея Ким Гванджин заявил, что Южная Корея намерена решительно отвечать на всякие провокации со стороны Северной Кореи.