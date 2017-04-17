В Португалии самолет упал на супермаркет, пять человек погибли - ФОТО

По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек. Как сообщает Huffington Post трагедия произошла в селе Тирес вблизи Лиссабона. В настоящее время от крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма.

При этом самолет взорвался еще в воздухе, а затем его обломки упали в жилом районе вблизи супермаркета Lidl и стоящие рядом автомобили. Сейчас на месте происшествия прибыли спасатели и пожарные.

Сюда также приехал президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза. Местные власти также сообщили, что разбившийся самолет имел швейцарскую регистрацию и направлялся в Марсель.

На его борту находились пилот, трое пассажиров самолета. Все они погибли. Погиб также водитель грузовика, которые на момент чрезвычайной ситуации разгружал привезенные продукты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от города Невшехир в Турции упал воздушный шар с туристами. В результате происшествия погиб один человек и не менее 20-ти получили травмы. Люди госпитализированы, тяжесть их повреждений устанавливается.