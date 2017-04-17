В Николаевской области мужчина выбил двери в храм, чтобы поставить свечку

В селе Троицкое Николаевской области неизвестный мужчина выбил ногой входную дверь в церковь. Такое поведение хулиган объяснил тем, что он просто хотел поставить свечку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По словам полиции, мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами. В связи с этим правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила злоумышленника в больницу.
На данный момент устанавливаются обстоятельства совершения хулиганских действий в культовом сооружении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым в нескольких столичных церквях.