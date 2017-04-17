В Николаевской области мужчина выбил двери в храм, чтобы поставить свечку

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам полиции, мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами. В связи с этим правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила злоумышленника в больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства совершения хулиганских действий в культовом сооружении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым в нескольких столичных церквях.