12:52 17.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области мужчина выбил двери в храм, чтобы поставить свечку

В селе Троицкое Николаевской области неизвестный мужчина выбил ногой входную дверь в церковь. Такое поведение хулиган объяснил тем, что он просто хотел поставить свечку.

В Николаевской области мужчина выбил двери в храм, чтобы поставить свечку

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам полиции, мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами. В связи с этим правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила злоумышленника в больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства совершения хулиганских действий в культовом сооружении. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины  Петр Порошенко вместе с супругой Мариной поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым в нескольких столичных церквях.


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