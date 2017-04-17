В Китае автобус упал с моста, 13 человек погибли

В результате инцидента 13 человек погибли на месте происшествия. Шесть пассажиров получили травмы. Как сообщает Shanghai Daily, ссылаясь на свои источники в полиции города, авария произошла после восьми часов утра по местному времени в городском округе Гуйян.

На момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров. Машина, по неизвестным пока причинам, съехала с моста и упал в реку. Травмированным предоставляют медицинскую помощь в местной больнице. Полиция удерживает несколько человек под стражей для допроса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 17 апреля, столкнулись две маршрутки.

В результате аварии травму получила молодая девушка. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла в Дарницком районе. Свидетели также рассказали, что дорожно-транспортное происшествия произошло на остановке.