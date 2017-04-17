14:54 17.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался нелегально переправить в РФ более 200 кг мяса, - ФОТО, ВИДЕО

В пасхальные дни  в пункте контроля "Конотоп" пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Украинец пытался нелегально переправить в РФ более 200 кг мяса, - ФОТО, ВИДЕО

Так, во время проверки поезда "Киев-Москва" сотрудники строгого порядка нашли 10 сумок с мясом. При этом ихней общий вес составил около 240 килограммов. 

По словам правоохранителей, мясную продукцию пытался вывезти в Российскую Федерацию 45-летний гражданин Украины пассажир этого поезда. В результате пограничники передали продукцию соответствующим органам для принятия правового решения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с повышенным ажиотажем к мясу в этом месяце цены на него кратковременно возрастут на 7-12%.


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