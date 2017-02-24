В Львовской области в аварии погиб известный львовский рэпер

Как сообщает на своей страничке Facebook депутат Львовской городской рады Игорь Зинченко, авария произошла около семи часов вечера в районе села Копылов Макаровского района. Тут легковой автомобиль DAEWOO Lanos по неизвестным причинам заехал под грузовой автомобиль SCANIA, припаркованный на этой же полосе дорожного движения.

За рулем легковушки был Левчук. Он погиб на месте аварии.

Прощание с Андреем состоялось сегодня в Церкви Святой Анны на голоском, а похороны будут в пятницу на кладбище рядом с 81 школой, - сообщил депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 февраля, на 47-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.