22:15 23.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв, есть жертвы

В Узбекистане в четверг, 23 февраля, прогремел взрыв.

В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв, есть жертвы

В городе Фергана на заводе "Ферганаазот", взорвалось неизвестное вещества. В результате взрыва есть жертвы.

Их количество в настоящее время уточняется. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Узбекистан, взрыв произошел около пяти часов вечера по местному времени при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв.

Также сообщается, что создана специальная комиссия, которая выясняет причины и обстоятельств происшествия, а также займется оказанием всей необходимой помощи семьям пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на заводе в чешском городе Поличка произошло несколько взрывов, в их результате пострадали 20 человек.


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