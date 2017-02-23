В Пакистане взорвалось здание, семь человек погибли

В центре города взорвалось здание. В результате инцидента семь человек погибли на месте происшествия.

Еще около 15 человек получили травмы. Как сообщает Geo News, по предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв генератора в строящемся здании.

Из-за взрыва здание частично обрушилось. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия прибыли спасатели и машины скорой помощи.

По некоторым данным, число жертв взрыва достигает восьми человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 февраля, в Одесской области прогремел мощный взрыв. В поселке Доброслав взорвался жилой дом. К счастью на момент взрыва людей в доме не было.