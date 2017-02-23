13:52 23.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160828:Rakova

В Одессе на Аллее Славы ищут взрывчатку

На Аллее Славы в Одессе правоохранители ищут взрывчатку.

В Одессе на Аллее Славы ищут взрывчатку

Ныне полиция проверяет данные о заминировании данного участка. Такие сведения сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как выяснилось, звонок по спецлинии "102" поступил сегодня. Абонент сообщил о заминировании Аллеи Славы. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, кинологи и прочие специалисты.

Причем всех граждан, которые собрались в 11:00, в этом месте почтить погибших во Второй мировой войне, эвакуировали.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Одессе два дня подряд "минировали" суды. Но правоохранители и взрывотехники ни в одном из них не нашли взрывчатки.

 

 


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