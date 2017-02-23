В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, семь человек погибли

В результате аварии погибли семь человек. Еще около 26 пассажиров получили травмы различной степени.

Как сообщает Xinhua, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории уезда Циян провинции Хунань в Центральном Китае. После сильного удара на месте трагедии погиб один человек. Позже от полученных травм скончались еще шесть человек.

По данным местных властей, сейчас в больнице остаются 24 человека. Двое из них при смерти, четверо - с тяжелыми ранениями. На данные момент полиция устанавливает причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае 4 декабря, в округе Дэхун провинции Юньнань произошла масштабная авария. Тут пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который двигался ему на встречу. В результате аварии девять человек погибли на месте происшествия.