10:54 23.02.2017 | Происшествия | Новости
100160804:Polishuk

В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, семь человек погибли

В ночь на четверг, 23 февраля, в Киеве пассажирский автобус столкнулся с мини-грузовик.

В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, семь человек погибли

В результате аварии погибли семь человек. Еще около 26 пассажиров получили травмы различной степени.

Как сообщает Xinhua, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории уезда Циян провинции Хунань в Центральном Китае. После сильного удара на месте трагедии погиб один человек. Позже от полученных травм скончались еще шесть человек.

По данным местных властей, сейчас в больнице остаются 24 человека. Двое из них при смерти, четверо - с тяжелыми ранениями. На данные момент полиция устанавливает причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае 4 декабря, в округе Дэхун провинции Юньнань произошла масштабная авария. Тут пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который двигался ему на встречу. В результате аварии девять человек погибли на месте происшествия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив