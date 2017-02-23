20:32 23.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Чехии на предприятии произошла серия взрывов, около 20 человек получили травмы - ФОТО

На чешском предприятии Poličské strojírny, расположенном в городе Поличка в четверг, 23 февраля, произошла серия взрывов.

В Чехии на предприятии произошла серия взрывов, около 20 человек получили травмы - ФОТО

Тут взорвалась цистерна со взрывчатым веществом. В результате инцидента около 20 человек получили травмы различной степени.

Как сообщает Novinky, первый взрыв прогремел около 11 часов утра. Затем, уже после прибытия чрезвычайных служб, прозвучали еще несколько взрывов.

По предварительным данным среди пострадавших есть несколько пожарных. Трое раненых находятся в крайне серьезном состоянии.

Местные власти объявили третий уровень пожарной тревоги. На месте трагедии также работают медики и уже есть вертолет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области 8 января в многоэтажном доме прогремел взрыв. Тут взорвался газовый балон. В результате чего один ребенко погиа, а один попал в больницу


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