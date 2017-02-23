На Житомирщине поезд не разминулся с пенсионером

Инцидент произошел вчера, 22 февраля – в полицию поступило сообщение о том, что на перроне железнодорожной станции "Печановка" грузовой состав наехал на мужчину.

Согласно предварительным данным, в 16:35 гражданин пытался перейти пути по пешеходному переходу в направлении с вокзала до села Химрич, однако перед этим внимательно не посмотрел на дорогу и не увидел идущий на него поезд.

Грузовой состав "Шепетовка-Казатин" нанес смертельные травмы пенсионеру. Позже выяснилось, что 62-летний погибший был из села Химрич. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал "УРА-Информ", в харьковском метро под поезд бросилась мать с двумя детьми. Семью удалось спасти.