09:18 22.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области разоблачили более пяти килограммов незаконного янтаря - ФОТО

Сотрудники СБУ Украины совместно с полицией перекрыли канал сбыта необработанного, незаконно добытого янтаря в Житомирской области.
 

В Житомирской области разоблачили более пяти килограммов незаконного янтаря - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что камень добывался в северных районах области. Затем несколько жителей Коростенского района скупали янтарь-сырец для дальнейшего сбыта. В итоге злоумышленники реализовывали его своим сообщникам - гражданам одной из стран Азии.

В свою очередь правоохранительные органы задержали шестерых местных уголовников и четырех иностранцев в одном из ресторанов Коростеня. Также у злоумышленников изъято травматическое оружие, наличные и более пяти килограммов отборного янтаря стоимостью почти миллион гривен.

Полиция по факту открылп уголовное производство. На данный момент продолжаются неотложные следственные действия. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция в Днепре обнаружил  наркотические вещества и оружие в авто местного жителя.


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