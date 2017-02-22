В Житомирской области разоблачили более пяти килограммов незаконного янтаря - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что камень добывался в северных районах области. Затем несколько жителей Коростенского района скупали янтарь-сырец для дальнейшего сбыта. В итоге злоумышленники реализовывали его своим сообщникам - гражданам одной из стран Азии.

В свою очередь правоохранительные органы задержали шестерых местных уголовников и четырех иностранцев в одном из ресторанов Коростеня. Также у злоумышленников изъято травматическое оружие, наличные и более пяти килограммов отборного янтаря стоимостью почти миллион гривен.

Полиция по факту открылп уголовное производство. На данный момент продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция в Днепре обнаружил наркотические вещества и оружие в авто местного жителя.