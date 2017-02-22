В Мариуполе военный ГАЗ врезался в иномарку, есть пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии два человека попали в больницу. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла после четырех часов вечера.

Военный автомобиль ГАЗ-66 ехал в сторону проспекта Строителей. В это время Renault Kangoo двигался по улице Митрополитской от Центрального рынка.

По какой причине произошло столкновение двух транспортных средств сейчас выясняет полиция. Вместе с тем после сильного удара водитель и девушка-пассажир Renault попали в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 21 февраля, в Житомирской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека. Еще трое получили травмы.