В Кропивницкому мужчина хранил дома 100 кг марихуаны

Как отмечается, 29-летний мужчина устроил "склад" в своем домовладении. Во время проведения обыска полицейские обнаружили в доме: мешки и коробки с измельченным наркотическим растением, а также связки стеблей, приготовленные к сушке, общим весом до 100 кг.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, откуда у него появилось "зелье" в таких объемах и как в дальнейшем он планировал его использовать. В вою очередь улики, изъятые на месте, отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности.

На данный момент мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Также добавим, что ранее мужчина уже был судим за совершение наркопреступлений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники СБУ Украины совместно с полицией перекрыли канал сбыта необработанного, незаконно добытого янтаря в Житомирской области.