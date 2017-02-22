13:18 22.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницкому мужчина хранил дома 100 кг марихуаны

У местного жителя полицейские изъяли около 100 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Кропивницкому мужчина хранил дома 100 кг марихуаны

Как отмечается, 29-летний мужчина устроил "склад" в своем домовладении. Во время проведения обыска полицейские обнаружили в доме: мешки и коробки с измельченным наркотическим растением, а также связки стеблей, приготовленные к сушке, общим весом до 100 кг.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, откуда у него появилось "зелье" в таких объемах и как в дальнейшем он планировал его использовать. В вою очередь улики, изъятые на месте, отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности.

На данный момент мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Также добавим, что ранее мужчина уже был судим за совершение наркопреступлений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники СБУ Украины совместно с полицией перекрыли канал сбыта необработанного, незаконно добытого янтаря в Житомирской области.


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