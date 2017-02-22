В Китае на фабрике прогремел взрыв, есть жертвы

В результате инцидента три человека погибли. По предварительным данным около 21 человека получили травмы.

Как сообщают китайские СМИ, авария произошла в провинции Ляонин в городском уезде Линхай округа Цзиньчжоу. На момент взрыва сотрудники предприятия вели работу со взрывчатыми веществами.

При этом местные жители рассказали, что взрыв был настолько мощным, что они почувствовали землетрясение. После случившегося был введен план экстренного реагирования.

Сейчас местные власти заверили, что угрозы для жизни пострадавших нет. Все они находятся в больнице и им оказана медицинская помощь.

В настоящий момент спецслужбы выясняют точные причины случившегося.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, местные власти устроили массовый взрыв домов. Тут за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов.