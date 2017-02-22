В Хмельницкой области машина врезалась в столб, один человек погиб

В результате аварии погиб пассажир авто. Водитель иномарки попал в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, авария произошла на улице Шевченко в Городке. По неизвестным пока причинам Peugeot въехал в бетонный столб.

От сильного удара пассажир иномарки скончался на месте происшествия, а водителя зажало в салоне машины. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тело погибшего пассажира, также освободили пострадавшего водителя и передали медикам. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Причину ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в результате столкновения электропоезда и автобуса в Винницкой области погиб человек.