05:00 22.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре маршрутка чуть не слетела с моста - ФОТО

Во вторник, 21 февраля, в Днепре маршрутка чуть не слетела с моста в реку.

В Днепре маршрутка чуть не слетела с моста - ФОТО

Инцидент произошел около восьми часов вечера на Новом мосту в час пик. Как сообщают Национальная полиции Днепропетровской области, на момент инцидента в маршрутном такси было восемь человек.

К счастью, во время аварии никто из пассажиров не пострадал. Сейчас полиция устанавливает по какой причине водитель не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области сегодня дизель-поезд " Хмельницкий-Винница" столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ". В результате аварии погиб на месте водитель автобуса.


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