В Днепре маршрутка чуть не слетела с моста - ФОТО

Инцидент произошел около восьми часов вечера на Новом мосту в час пик. Как сообщают Национальная полиции Днепропетровской области, на момент инцидента в маршрутном такси было восемь человек.

К счастью, во время аварии никто из пассажиров не пострадал. Сейчас полиция устанавливает по какой причине водитель не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области сегодня дизель-поезд " Хмельницкий-Винница" столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ". В результате аварии погиб на месте водитель автобуса.