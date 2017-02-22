Турция заявила об уничтожении 44 боевиков ИГИЛ в Сирии

Об этом сообщили в ВС Турции, передает Reuters.

Как отмечается, 15 джихадистов были ликвидированы в результате артиллерийского огня и ударов авиации во время столкновений в рамках операций в Аль-Бабе. Вместе с тем еще 29 боевиков и четыре здания террористов были уничтожены воздушными ударами коалиции.

Кроме того, во время операций по разминированию в районе один турецкий солдат погиб и двое получили ранения.

Также турецкие военные заявили об установлении контроля в значительной части жилых районов Эль-Баба.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джефф Дэвис заявил, что руководство "Исламского государства" начало покидать город Ракку в Сирии - самопровозглашенную "столицу" джихадистов.