08:15 22.02.2017 | Происшествия | Новости
100160705:labazovych

Турция заявила об уничтожении 44 боевиков ИГИЛ в Сирии

В результате операций Турции и возглавляемой США международной коалиции в районе сирийского города Аль-Баб было уничтожено 44 боевика "Исламского государства".

Турция заявила об уничтожении 44 боевиков ИГИЛ в Сирии

Об этом сообщили в ВС Турции, передает Reuters.

Как отмечается, 15 джихадистов были ликвидированы в результате артиллерийского огня и ударов авиации во время столкновений в рамках операций в Аль-Бабе. Вместе с тем еще 29 боевиков и четыре здания террористов были уничтожены воздушными ударами коалиции.

Кроме того, во время операций по разминированию в районе один турецкий солдат погиб и двое получили ранения.

Также турецкие военные заявили об установлении контроля в значительной части жилых районов Эль-Баба.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джефф Дэвис заявил, что руководство "Исламского государства" начало покидать город Ракку в Сирии - самопровозглашенную "столицу" джихадистов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив