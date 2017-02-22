Турция заявила об уничтожении 44 боевиков ИГИЛ в Сирии

В результате операций Турции и возглавляемой США международной коалиции в районе сирийского города Аль-Баб было уничтожено 44 боевика "Исламского государства".
Об этом сообщили в ВС Турции, передает Reuters.
Как отмечается, 15 джихадистов были ликвидированы в результате артиллерийского огня и ударов авиации во время столкновений в рамках операций в Аль-Бабе. Вместе с тем еще 29 боевиков и четыре здания террористов были уничтожены воздушными ударами коалиции.
Кроме того, во время операций по разминированию в районе один турецкий солдат погиб и двое получили ранения.
Также турецкие военные заявили об установлении контроля в значительной части жилых районов Эль-Баба.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джефф Дэвис заявил, что руководство "Исламского государства" начало покидать город Ракку в Сирии - самопровозглашенную "столицу" джихадистов.