США приостановили военную помощь сирийским повстанцам

США приостановило программу военной помощи повстанцам на северо-западе Сирии после того, как они подверглись масштабной атаке со стороны исламистов в прошлом месяце.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам сирийских повстанцев, это может быть связано с опасениями США по поводу возможного попадания оружия и финансовых средств в руки исламистов. Также онм надеются, приостановление помощи носит временный характер.
В свою очередь, источники агентства в США заявили, что приостановление американской помощи сирийским повстанцам не связано с вступлением в должность президента США Дональда Трампа.
Кроме того, в ЦРУ отказались прокомментировать сообщения о замораживании военной помощи повстанцам в Сирии.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Эстонию на станцию Тапа прибыл рота тяжелой техники из США, а именно танки и боевые машины пехоты.