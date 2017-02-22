США приостановили военную помощь сирийским повстанцам

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам сирийских повстанцев, это может быть связано с опасениями США по поводу возможного попадания оружия и финансовых средств в руки исламистов. Также онм надеются, приостановление помощи носит временный характер.

В свою очередь, источники агентства в США заявили, что приостановление американской помощи сирийским повстанцам не связано с вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в ЦРУ отказались прокомментировать сообщения о замораживании военной помощи повстанцам в Сирии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Эстонию на станцию Тапа прибыл рота тяжелой техники из США, а именно танки и боевые машины пехоты.