Жители 24 многоэтажек в Херсоне остались без тепла

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации. Так, в Днепровском и Суворовском районах Херсона отключили от теплоснабжения 24 дома. Причина - ОАО ''Херсонгаз'' запломбировал девять котельных.

"Теплоснабжения нет по адресам: пер. Янтарный, 5а (1 д.), Ул. 21 Восточная, 29 (1 д.), Ул. 20 Восточная, 31 (1 д.), Ул. 20 Восточная, 31а (1 д.), Ул. Горького, 25 (3 д.), Ул. Горького, 32 (3 д.), Ул. Суворова, 4 (5 д.), Пр. Ушакова, 12 (6 д.), Богородицкая (Краснофлотская), 23а (3 д.)", - говорится в сообщении.

Также в горсовете пообещали предоставить информацию о подключении домов к теплоснабжению позже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теплоснабжение Авдеевки осуществляется в штатном режиме.