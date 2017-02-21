В Житомирской области на трассе столкнулись две иномарки, погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Еще трое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Коростень. По предварительной информации, на перекрестке улиц водитель автомобиля "Volkswagen Polo" во вермя выполнения поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю "Daewoo Espero", который двигался во встречном направлении.

В итоге, после сильного удара двое пассажиров "Volkswagen Polo" погибли на месте. Еще двоих пассажиров этой же иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу.

Сейчас полиция выяснение причин и обстоятельств аварии, а водителя-виновника ДТП задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Львов - Кракове микроавтобус слетел в кювет, пять человек пострадали.