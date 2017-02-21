В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами, десятки людей погибли - ФОТО

Трагедия произошла возле берегов Ливии. Как сообщается на странице в Twitter Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Ближнего Востока и Северной Африки, сколько всего мигрантов находилось в лодке пока не известно, однако известно, что более 70 человечек утонули.

Организация также утверждает, что сегодня возле города Эз-Завия в Ливии нашли 74 тела. Поиски людей продолжаются.

Напомним как сообщал УРА-Информ, возле турецкого побережья затонула лодка с нелегальными мигрантами. На борту было 11 человек. Все они погибли.