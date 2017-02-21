21:15 21.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160696:Polishuk

В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами, десятки людей погибли - ФОТО

Во вторник, 21 февраля, в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами.

В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами, десятки людей погибли - ФОТО

Трагедия произошла возле берегов Ливии. Как сообщается на странице в Twitter Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Ближнего Востока и Северной Африки, сколько всего мигрантов находилось в лодке пока не известно, однако известно, что более 70 человечек утонули.

Организация также утверждает, что сегодня возле города Эз-Завия в Ливии нашли 74 тела. Поиски людей продолжаются.

Напомним как сообщал УРА-Информ, возле турецкого побережья затонула лодка с нелегальными мигрантами. На борту было 11 человек. Все они погибли.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив