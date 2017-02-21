08:32 21.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате столкновения двух поездов в Африке пострадали более ста человек - ФОТО

В южноафриканском городе Претория в ночь на вторник, 21 февраля, столкнулись два пассажирских поезда.

В результате столкновения двух поездов в Африке пострадали более ста человек - ФОТО

В результате инцидента более ста человек получили травмы. Как сообщает Timeslive, дорожно-транспортное происшествие произошло на станции Линн Росс. По данным медиков двадцать человек находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии пока не известна, сейчас полиции выясняет, как подобный инцидент вообще мог произойти. Предварительной причиной называют слишком холодную погоду, из-за которой перестали работать дорожные сигналы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сербии в ночь на вторник, 21 февраля, грузовой поезд врезался в рейсовый автобус. В результате аварии пострадали 24 человека.


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