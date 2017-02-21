В Пакистане при попытке штурма здания суда погибли 6 человек

Об этом передает The Express Tribune.

Как отмечается, гранаты взорвались рядом с входом в здание суда. Также все нападавшие были убиты полицией и охраной здания.

Также добавим, что запрещенная организация Техрик-е Талибан Пакистан взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" взрыв в Пакистане унес жизни более 70 человек.Он прогремел в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа.