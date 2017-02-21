13:20 21.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Пакистане при попытке штурма здания суда погибли 6 человек

Злоумышленники в пакистанском городе Чарсадда попытались проникнуть в помещение суда через главные ворота, открыв огонь и бросив ручные гранаты. В результате погибло шесть человек, более 20 получили травмы и ранения.


 

В Пакистане при попытке штурма здания суда погибли 6 человек

Об этом передает The Express Tribune.

Как отмечается, гранаты взорвались рядом с входом в здание суда. Также все нападавшие были убиты полицией и охраной здания.

Также добавим, что запрещенная организация Техрик-е Талибан Пакистан взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" взрыв в Пакистане унес жизни более 70 человек.Он прогремел в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа.


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