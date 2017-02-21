В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, украинские силовики задержали организаторов "бизнеса", курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки.

Также сообщается, что в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли у правонарушителей печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запорожские правоохранители устранили конвертцентр, который оказывал услуги предприятиям сектора экономики по формированию налогового кредита и расходов.