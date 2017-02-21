14:44 21.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160670:labazovych

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн

В Одесской области СБУ совместно с прокуратурой ликвидировала конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн грн.

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, украинские силовики задержали организаторов "бизнеса", курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки. 

Также сообщается, что в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли у правонарушителей печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запорожские правоохранители устранили конвертцентр, который оказывал услуги предприятиям сектора экономики по формированию налогового кредита и расходов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив