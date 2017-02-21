В Австралии на торговый центр упал самолет, пять человек погибли - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погибли пять человек. Как сообщает телеканал ABC, инцидент произошел на севере города возле аэропорта Эссендон.

Самолет упал вскоре после взлета. На борту Beechcraft B200 Super King Air, следовавшего чартерным рейсом на остров Кинг, находились пять человек.

После крушения самолет загорелся. На место крушения пятиместного самолета прибыли пожарные. Сейчас аварийные службы пытаются потушить возгорание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 февраля, в городе Бейонн американского штата Нью-Джерси на жилой квартал упал небольшой частный самолет. В результате крушение пострадал пилот самолета.