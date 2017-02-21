Снежные глыбы повредили несколько автомобилей в Киеве - ФОТО

Из-за резкого потепления в Киеве с крыш домов начали падать глыбы снега. Уже пострадало три автомобиля.
Об этом пишет "ДТП.kiev.ua" в Facebook.
"Снег и лед тает, в том числе — и на крышах домов, возле которых вы оставляете своего "железного коня". И в один момент вы можете заметить, что ваш автомобиль сильно поврежден снегом, который сдвинулся с крыши дома", — говорится в сообщении.
В группе поделились подробной инструкцией, что делать в таком случае и как получить возмещение в результате падения глыбы снега на авто.
Как ранее сообщал УРА-Информ, на Ровеншище столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека.