15:21 21.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Снежные глыбы повредили несколько автомобилей в Киеве - ФОТО

Из-за резкого потепления в Киеве с крыш домов начали падать глыбы снега. Уже пострадало три автомобиля.

Снежные глыбы повредили несколько автомобилей в Киеве - ФОТО

Об этом пишет "ДТП.kiev.ua" в Facebook.

"Снег и лед тает, в том числе — и на крышах домов, возле которых вы оставляете своего "железного коня". И в один момент вы можете заметить, что ваш автомобиль сильно поврежден снегом, который сдвинулся с крыши дома", — говорится в сообщении.

В группе поделились подробной инструкцией, что делать в таком случае и как получить возмещение в результате падения глыбы снега на авто.

Как ранее сообщал УРА-Информ, на Ровеншище столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека.


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