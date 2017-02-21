Пятеро подростков задержаны в Лондоне по подозрению в терроризме

Пятеро молодых людей были арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта. Об этом заявила полиция города, передает ВВС.
Отмечается, что сегодня утром были проведены обыски по четырем адресам в британской столице. В результате были арестованы пятеро подростков. Самому младшему из них 15 лет, а старшему - 19 лет.
Также среди задержанных есть двое 17-летних юношей и один 16-летний.
"Злоумышленники хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к запрещенной организации", - отмечает полиция.
В настоящее время правоохранительные органы допрашивают всех пятерых задержанных.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в зоне АТО ликвидированы десять террористов.