Пятеро подростков задержаны в Лондоне по подозрению в терроризме

Отмечается, что сегодня утром были проведены обыски по четырем адресам в британской столице. В результате были арестованы пятеро подростков. Самому младшему из них 15 лет, а старшему - 19 лет.

Также среди задержанных есть двое 17-летних юношей и один 16-летний.

"Злоумышленники хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к запрещенной организации", - отмечает полиция.

В настоящее время правоохранительные органы допрашивают всех пятерых задержанных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в зоне АТО ликвидированы десять террористов.