08:44 21.02.2017 | Происшествия | Новости
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Пятеро подростков задержаны в Лондоне по подозрению в терроризме

Пятеро молодых людей были арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта. Об этом заявила полиция города, передает ВВС.

Пятеро подростков задержаны в Лондоне по подозрению в терроризме

Отмечается, что сегодня утром были проведены обыски по четырем адресам в британской столице. В результате были арестованы пятеро подростков. Самому младшему из них 15 лет, а старшему - 19 лет.

Также среди задержанных есть двое 17-летних юношей и один 16-летний.

"Злоумышленники хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к запрещенной организации", - отмечает полиция. 

В настоящее время правоохранительные органы допрашивают всех пятерых задержанных.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", в зоне АТО ликвидированы десять террористов

 


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