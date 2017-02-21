Микроавтобус с пассажирами слетел в кювет во Львовской области

На автодороге Львов - Кракове во Львовской области микроавтобус слетел в кювет, пять человек пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Как отмечается, водитель автомобиля "Рено Трафик", 37-летний житель Яворивского района, по дороге во Львов, не справился с управлением и съехал в кювет.
"В результате ДТП - 25-летнюю женщину, двух 18-летних юношей и двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет, доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В свою очередь медики диагностировали у пострадавших ушибы и рваные раны.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на автодороге Львов-Краковец Renault Scenic столкнулся с грузовиком. В машине легковушки находилась гражданка Польши.