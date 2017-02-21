Микроавтобус с пассажирами слетел в кювет во Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как отмечается, водитель автомобиля "Рено Трафик", 37-летний житель Яворивского района, по дороге во Львов, не справился с управлением и съехал в кювет.

"В результате ДТП - 25-летнюю женщину, двух 18-летних юношей и двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет, доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В свою очередь медики диагностировали у пострадавших ушибы и рваные раны.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на автодороге Львов-Краковец Renault Scenic столкнулся с грузовиком. В машине легковушки находилась гражданка Польши.