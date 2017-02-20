В Винницкой области супружеская пара погибла под поездом

В Жмеринском районе в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном пути погибли супруги. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в области, авария произошла около восьми часов на станции Лопатинцы, которая расположена на железно дорожном перегоне Жмеринка Сербиновцы.

Тут поезд № 119 сообщением "Запорожье-Львов" смертельно травмировал двух человек. Полиция установила на месте происшествия, что погибший это 59-летний мужчина и его 57-летняя жена, жители Жмеринского района. Они пытались пересечь железнодорожные пути недалеко от платформы, в неустановленном для этого месте.

В результате оба супругов оказались под колесами поезда. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Одесской области поезд "Киев-Измаил" насмерть сбил мужчину, который поздно вечером возвращался по железнодорожным путям с работы.