В Нью-Джерси на жилой квартал упал самолет, пострадал пилот - ФОТО

В результате крушение пострадал пилот самолета. Как сообщает CBS New York, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации США, упавший Piper PA-28 вылетел из Лонг-Айленда.

Самолет принадлежал летной школе Куинса, а за его штурвалом находился 56-летний пилот Джордж Петтуэй. В салон самолета он был один.

При этом в ведомстве сообщили, что пролетая возле статуи Свободы пилот попросил помощи. Причины падения самолета пока не известны, однако известно, что самолет сделал крутой поворот, чтобы не упасть на заправку для автомобилей, и рухнул на землю, оборвав электрические провода.

Во время падения самолет повредил несколько автомобилей. К счастью никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 19 февраля, в американском штате Пенсильвания легкомоторный самолет упал прямо на поле для гольфа. Пострадали два человека.