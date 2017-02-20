07:30 20.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Колумбии произошел мощный взрыв, 40 человек получили травмы - ВИДЕО

В столице Колумбии Боготе в ночь на понедельник, 20 февраля, прогремел мощный взрыв.

В Колумбии произошел мощный взрыв, 40 человек получили травмы - ВИДЕО

Рядом с ареной, возле которой собирались провести марш борцы за права животных взорвалось неизвестное вещество. В результате инцидента погиб один человек.

Еще не менее 40 человек получили травмы. Как сообщает BBC News, среди раненных 28 мужчин и 12 женщин.

Многие из них – сотрудники правоохранительных органов, которые должны были охранять активистов. В месте с тем власти города сообщают, что точная причина взрыва пока неизвестная и связан ли он с действиями правозащитников также не понятно, поскольку, собравшиеся тут активисты выступают против корриды.

Напомним, Конституционный суд Колумбии признал корриду частью национального наследия и разрешил снова ее устраивать.

Как сообщал УРА-Информ, 19 февраля, в столице Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв. Тут на рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате террористического акта погибло 30 человек.


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