23:29 20.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове глыба льда упала на девушку - ФОТО

В центре Харькова в понедельник, 20 февраля, на девушку с крыши дома упала глыба льда.

В Харькове глыба льда упала на девушку - ФОТО

Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова на странице в Facebook, инцидент произошел на улице Алчевских.

Тут около двух часов дня с крыши четырехэтажного дома упала глыба льда. Она рухнула прямо на 26-летнюю девушку, которая проходила в это время мимо.

Патрульные оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, а затем отправили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину. Трагедия произошла в самом центре города, в нескольких сотнях метров от площади Рынок.


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