13:44 20.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Шесть человек пострадали в результате ДТП в Винницкой области

В Хмельницком районе Винницкой области на автодороге Бердичев-Хмельник-Летин произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.
 

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Винницкой области

Об этом сообщила в пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечается, 42-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda выехала на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes Vito. 

"С автомобилем Skoda столкнулся еще автомобиль Toyota, за рулем которого находился 49-летний житель Республика Молдова. В автомобиле Skoda находилось два человека, а в Mercedes Vito- семь, вместе с водителем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу с телесными повреждениями доставили водителя и пассажира автомобиля Skoda, и четверо пассажиров микроавтобуса Mercedes.

В свою очередь водитель и пассажир легковушки Toyota не пострадали.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Напомим, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и грузовика.


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