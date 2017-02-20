Шесть человек пострадали в результате ДТП в Винницкой области

Об этом сообщила в пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечается, 42-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda выехала на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes Vito.

"С автомобилем Skoda столкнулся еще автомобиль Toyota, за рулем которого находился 49-летний житель Республика Молдова. В автомобиле Skoda находилось два человека, а в Mercedes Vito- семь, вместе с водителем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу с телесными повреждениями доставили водителя и пассажира автомобиля Skoda, и четверо пассажиров микроавтобуса Mercedes.

В свою очередь водитель и пассажир легковушки Toyota не пострадали.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Напомим, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и грузовика.