СБУ задержала в Волынской области двух наркокурьеров

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Двух наркокурьеров, которые пытались ввезти в Украину девять тысяч таблеток экстази, задержали на таможенном посту Ягодин Волынской таможни сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили у задержанных 10 граммов кокаина и удостоверения одной из неправительственных общественных организаций по борьбе с коррупцией.

На данный момент по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция в Днепре обнаружила наркотические вещества и оружие в авто местного жителя.