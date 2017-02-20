СБУ задержала в Волынской области двух наркокурьеров

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух наркокурьеров, которые имели при себе удостоверения одной из неправительственных общественных организаций по борьбе с коррупцией.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Двух наркокурьеров, которые пытались ввезти в Украину девять тысяч таблеток экстази, задержали на таможенном посту Ягодин Волынской таможни сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили у задержанных 10 граммов кокаина и удостоверения одной из неправительственных общественных организаций по борьбе с коррупцией.
На данный момент по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция в Днепре обнаружила наркотические вещества и оружие в авто местного жителя.