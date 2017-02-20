Подросток выпрыгнул с седьмого этажа из-за запрета сидеть за компьютером

Об этом рассказали в пресс-службе полиции области. Так в 19:30 в полицию поступило сообщение от скорой помощи о том, что в г. Борисполь на ул. Рабочей выпал из окна ребенок. Мальчика с травмами тела доставили в больницу.

Установлено, что мальчик играл в компьютерные игры, плохо учился и поэтому между ним и родителями были ссоры. Накануне мать забрала у сына ноутбук, а он пригрозил, что выбросится из окна. По факту возбуждено производство по ст.15 (покушение на преступление) и по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре мужчина совершил самоубийство, прыгнув с моста.