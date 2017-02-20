На Закарпатье легковушка влетела в остановку, пострадал водитель - ФОТО

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Ка сообщает спикер Управления полиции в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, авария произошла около трех часов дня возле села Великие Лазы Ужгородского района.

Водитель "ВАЗ 21099", по неизвестным пока причинам, въехал в остановку возле села. Удар был очень сильным. Скорая помощь увезла водителя с политравмами и перелом бедра в больницу.

К счастью никто из людей больше не пострадал. Сейчас полиция выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницком районе Винницкой области на автодороге Бердичев-Хмельник-Летин произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.