21:15 20.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160614:Polishuk

На Закарпатье легковушка влетела в остановку, пострадал водитель - ФОТО

В понедельник, 20 февраля, в Закарпатской области легковой автомобиль врезался в автобусную остановку.

На Закарпатье легковушка влетела в остановку, пострадал водитель - ФОТО

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Ка сообщает спикер Управления полиции в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, авария произошла около трех часов дня возле села Великие Лазы Ужгородского района.

Водитель "ВАЗ 21099", по неизвестным пока причинам, въехал в остановку возле села. Удар был очень сильным. Скорая помощь увезла водителя с политравмами и перелом бедра в больницу.

К счастью никто из людей больше не пострадал. Сейчас полиция выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницком районе Винницкой области на автодороге Бердичев-Хмельник-Летин произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив