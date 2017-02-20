На Ровеншище столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла около восьми часов утра в поселке Млинов.

Тут на закругленном участке дороги столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Mitsubishi Lancer. После удара скорая помощь увезла в больницу двоих водителей и пассажиров, жителей райцентра. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и грузовика. В результате аварии пострадал пациент, который находился в карете "скорой".