Автомобиль скорой помощи попал в ДТП - ФОТО

Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

Так, ДТП случилось около 2:40 на 203 км автодороги Киев-Чоп.

"Водитель кареты скорой помощи "Богдан" Mercedes Sprinter 1979 г.р. не учел дорожную обстановку, скорость движения, интервал и дистанцию в результате чего совершил столкновение с автомобилем МАЗ", – рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомира Дина Корчевная.

Такжн она добавила, что пациент, который находился в карете скорой помощи, в результате столкновения получил травмы головы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в Новоград-Волынскую городскую больницу.

Как стало известно, на момент ДТП пациент не был пристегнут ремнем безопасности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве столкнулись несколько машин, есть пострадавшие. В результате аварии пострадали четыре человека.