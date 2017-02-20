Автомобиль скорой помощи попал в ДТП - ФОТО

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и грузовика. В результате аварии пострадал пациент, который находился в карете "скорой".
Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Житомира.
Так, ДТП случилось около 2:40 на 203 км автодороги Киев-Чоп.
"Водитель кареты скорой помощи "Богдан" Mercedes Sprinter 1979 г.р. не учел дорожную обстановку, скорость движения, интервал и дистанцию в результате чего совершил столкновение с автомобилем МАЗ", – рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомира Дина Корчевная.
Такжн она добавила, что пациент, который находился в карете скорой помощи, в результате столкновения получил травмы головы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в Новоград-Волынскую городскую больницу.
Как стало известно, на момент ДТП пациент не был пристегнут ремнем безопасности.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве столкнулись несколько машин, есть пострадавшие. В результате аварии пострадали четыре человека.