В столице Сомали прогремел взрыв, 18 человек погибли

Тут на рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате террористического акта погибло 18 человек.

По предварительным данным еще 25 человек получили ранения. Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам главы столичного района Вадажира Ахмеда Афракса, на рынок въехала машина и сразу же взорвалась.

Около 20 человек упали на землю. Большинство из них были мертвы, а рынок был полностью разрушен. В то же время Al Jazeera сообщает о 14 погибших и 30 раненых.

При этом издание подчеркивает, что число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пакистане в четверг, 16 февраля, в одном из суфийских храмов на юге страны прогремел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли 50 человек.