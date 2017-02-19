В Пакистане сошла лавина, пять человек погибли

В результате трагедии пять человек погибли на месте происшествия. Еще семь человек получили травмы.

Как сообщает информационного агентство AFP, ссылаясь на слова представителя местной администрации Шахаб Хамид, трагедия произошла в провинции Хибер-Пахтунква. На данный момент несколько человек еще остаются под завалами.

Спасатели пытаются достать людей, которые там остались, - заявил Хамид.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в воскресенье, 19 февраля, погибла женщина. Ее убила глыба льда, которая упала с крыши возле входа в Преображенскую церковь.

Как сообщает очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла около полудня на улице Краковская.