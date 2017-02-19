В Одессе арестовали иностранца, который находился в международном розыске

Речь идет о гражданине Турции, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков в одной из европейских стран.

Его задержали пограничники Одесского отряда в аэропорту "Одесса". Такие сведения передает пресс-служба Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ. Отмечается, что муж чину арестовали во время оформления документов. Прибыл он из Стамбула. Во время проверки его данных сработала база Интерпола. Сейчас его могут экстрадировать в Бельгию.

Мужчину передали под наблюдение Нацполиции, которая займется выяснением всех обстоятельств.

Как сообщал "УРА-Информ", президент США Дональд Трам ужесточил требования по отношению ко всем мигрантам.