Количество жертв взрыва в Сомали превысило 30 человек - ФОТО

Более 40 человек в результате взрыва получили травмы. Об этом в воскресенье 19 февраля, сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные местных властей.

Вместе с тем полиция сообщает что взрыв был устроен террористом-смертником, который на большой скорости въехал на грузовой автомашине, начиненной взрывчаткой, на территорию рынка и привел в действие взрывное устройство.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в столице Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв. Тут на рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранее сообщалось о 18 погибших и 25 раненных.