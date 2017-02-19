20:14 19.02.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв взрыва в Сомали превысило 30 человек - ФОТО

По последним данным, количество жертв взрыва на рынке в столице Сомали достигло 35 человек.

Количество жертв взрыва в Сомали превысило 30 человек - ФОТО

Более 40 человек в результате взрыва получили травмы. Об этом в воскресенье 19 февраля, сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные местных властей.

Вместе с тем полиция сообщает что взрыв был устроен террористом-смертником, который на большой скорости въехал на грузовой автомашине, начиненной взрывчаткой, на территорию рынка и привел в действие взрывное устройство.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в столице Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв. Тут на рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ранее сообщалось о 18 погибших и 25 раненных.


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