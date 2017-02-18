Скончался актер, сыгравший доктора Хайварда в сериале "Твин Пикс"

Об этом сообщает Тhe Hollywood Reporter.

Отметим, что звездный актер скончался в своем доме в Миддлбери, штат Вермонт, после продолжительной болезни. Информацию подтвердила семья Фроста.

"Мы с грустью сообщаем о смерти нашего дорого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько продолжительных лет его жизни", — сказал журналистам сын и сценарист сериала "Твин Пикс" Марк Фрост.

Добавим, Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах легендарного сериала, его персонажа также можно будет увидеть в продолжении, которое выйдет в мае этого года. Кроме того, до "Твин Пикса" актер получал небольшие роли в телевизионных шоу, однако получил широкую известность только после выхода сериала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве в возрасте 72 лет умер известный российский актер театра и кино Георгий Тараторкин.