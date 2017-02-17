Во Львове пламенем объяло детский садик

Как оказалось, инцидент начался в 6:26 сегодня, в пятницу 17 февраля. Загорелось одноэтажное здание детского сада, который находится по улице Рутковича, 11а.

Выяснилось, что из-за возгорания началось сильное задымление. В связи с этим работники аварийно-спасательной службы устранили пожар в аппаратах защиты органов дыхания. Проблему удалось локализовать в 6:49, ликвидировать в 6:53. Были привлечены два звена газодымозащитной службы. Огонь уничтожил детские вещи, испортил входные двери, ковры, пластиковое окно. Не пощадил он и три детских кровати. Пожарным удалось спасти здание от полного выгорания.

Ликвидацией пожара занимались 13 спасателей, а также три единицы спецтехники. На данный момент правоохранители занимаются установлением причин пожара.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове в подъезде был найден мертвый ребенок. Коробок с трупом оставили на 13-м этаже в доме по улице Гетмана Мазепы.