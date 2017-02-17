В Германии на химзаводе произошла утечка токсичного вещества, пострадали 150 человек - ВИДЕО

В результате инцидента пострадали около 150 человек. Как сообщает Associated Press, авария произошла в четверг вечером, 16 февраля.

Серная кислота пролилась из резервуара, в результате чего образовалось токсичное облако в несколько сотен метров в ширину. В больницы с жалобами на проблемы с дыхательной системой обратились сотни человек.

Вместе с тем для ликвидации последствий аварии привлекли более сотни сотрудников спасательных служб. В связи с аварией в городе было приостановлено движение поездов и автобусов, а также изменено расписание работы учебных заведений.

Местным властям пришлось эвакуировать людей, сколько именно было вывезено человек не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода (йод-131). Инцидент произвел в результате технического сбоя на испытательном атомном реакторе в городе Халден. Вместе с тем местные власти заверили, что опасности для здоровья людей и окружающей среды небыли.