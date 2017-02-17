Прокопива отстранили от должности главы "Укртрансгаза"

Отметим, что после отстранения главы "Укртрансгаза" Прокопива, управление компанией переходит к первому вице-президенту Мирославу Химко. Такое изменения в руководстве не повлияют на поставки газа украинским потребителям, а транзит газа будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами.

"Независимый аудитор группы, компания Deloitte & Touche, выявил ряд нарушений во время официальной проверки счетов "Укртрансгаза". Позже в отношении этих вопросов были проведены расследования как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза", который подчиняется аудиторскому комитету наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе дополнительных расследований были подтверждены предварительно выявленные факты ненадлежащего управления в сфере закупок. В свою очередь эти факты нарушений побудили к дальнейшим параллельных расследованиям, охватывающим более широкий круг вопросов.

"Для обеспечения соблюдения соответствующих политик и законодательства подобные внутренние аудиторские проверки сейчас начаты во всех дочерних компаниях "Нафтогаза", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,7 млрд куб. м.