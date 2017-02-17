На Запорожчине нанес огнестрельные ранения соседке

Драма разыгралась в селе Билозерка. Такие сведения озвучил глава независимого профсоюза скорой помощи Анатолий Сидоренко.

По его словам, происшествие случилось вчера, 16 февраля, приблизительно в 17:00. Приэтом причины и мотивы, побудившие соседа к совершению преступления, пока неизвестны.

Отмечается, что 59-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. У нее диагностировали огнестрельное ранение правой голени и рубленую рану затылка. На данный момент правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств трагедии.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Запорожье мужчина застрелил своего зятя. Как оказалось, между зятем и тестем произошел конфликт.